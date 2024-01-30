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В Одессе застройщик обманул инвесторов на 6,5 миллионов гривен

В Одессе застройщик обманул инвесторов на 6,5 миллионов гривен

В Одессе будут судить директора строительной компании, который получил от людей почти 6,5 миллионами гривен за квартиры в новостройке. Застройщик несколько лет вводил в заблуждение вкладчиков, но жилой дом так и не построил.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, мужчина в течение четырех лет заключал договоры с гражданами об инвестировании в будущее жилье в «новостройке» на улице Мечникова. Застройщик даже создал видимость строительных работ: снес нежилые помещения, которые были на земельном участке, и оградил его забором. При этом никаких разрешительных документов, удостоверяющих право собственности или пользования земельным участком, он не получал.

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Не дождавшись продвижения строительства, четверо вкладчиков обратились в полицию. Во время досудебного следствия полицейские установили еще десять пострадавших, которые вложили свои деньги в недвижимость.

В общем правонарушитель нанес данным инвесторам ущерб на сумму почти 6,5 миллионов гривен.

Директора строительной компании обвиняют в завладении чужим имуществом, совершенном в крупных и особо крупных размерах по ч.ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.

«Одесская жизнь» отвечает на вопросы читателей:

  • Какие квартиры в Одессе лучше обходить десятой дорогой?
  • Как проверить продавца?
  • Какие скользкие моменты бывают в договоре с застройщиком?

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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