Штурмовая бригада Нацполиции «Лють» приглашает добровольцев*

Основное требование к кандидатам: высокая мотивация уничтожать врага.

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Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» – это военизированное подразделение Департамента полиции особого назначения нового образца, предназначенное для отражения и защиты от вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

В январе 2023 года МВД начало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления», куда вошли бригада Нацполиции «Лють», бригада Госпогранслужбы «Стальная граница» и шесть бригад Нацгвардии. Основу подразделений составили действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

13 января 2023 года Кабмин постановил создать межрегиональный территориальный орган Нацполиции для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий Украины. А 2 февраля 2023 года бригада была создана на базе двух полков спецназначения «Сафари» и «Цунами», батальона патрульной полиции особого назначения «Луганск-1». Это бойцы, выполнявшие боевые задания на Киевщине, Запорожском, Харьковском, Херсонском и Донецком направлениях.

В дальнейшем бригада должна заменить все подразделения патрульной службы полиции особого назначения.

Бригада должна выполнять задачи по деоккупации Кременной и Сватова, будет работать и в Донецкой области. В частности, выполнять боевые задачи на Лиманском направлении.

В арсенале бригады «Лють» имеется бронетехника (БМП, БТР, ронеавтомобили), артиллерийское, зенитное, противотанковое и снайперское вооружение.

Ее задачи:

защита от вооруженной агрессии против Украины;

проведение штурмовых действий;

обезвреживание диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований врага;

аэроразведка;

выявление позиций и ликвидация противника.

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