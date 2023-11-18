Штурмовая бригада Нацполиции «Лють» приглашает добровольцев*

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» приглашает добровольцев пополнить ряды своих бойцов, чтобы вместе освобождать оккупированные территории Украины от рашистов.
Основное требование к кандидатам: высокая мотивация уничтожать врага.
Заполнить анкету можно на сайте: nabir.np.gov.ua
либо позвонив по телефону: 097-725-25-13
Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины «Лють» – это военизированное подразделение Департамента полиции особого назначения нового образца, предназначенное для отражения и защиты от вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
В январе 2023 года МВД начало формирование штурмовых бригад «Гвардия наступления», куда вошли бригада Нацполиции «Лють», бригада Госпогранслужбы «Стальная граница» и шесть бригад Нацгвардии. Основу подразделений составили действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.
13 января 2023 года Кабмин постановил создать межрегиональный территориальный орган Нацполиции для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий Украины. А 2 февраля 2023 года бригада была создана на базе двух полков спецназначения «Сафари» и «Цунами», батальона патрульной полиции особого назначения «Луганск-1». Это бойцы, выполнявшие боевые задания на Киевщине, Запорожском, Харьковском, Херсонском и Донецком направлениях.
В дальнейшем бригада должна заменить все подразделения патрульной службы полиции особого назначения.
Бригада должна выполнять задачи по деоккупации Кременной и Сватова, будет работать и в Донецкой области. В частности, выполнять боевые задачи на Лиманском направлении.
В арсенале бригады «Лють» имеется бронетехника (БМП, БТР, ронеавтомобили), артиллерийское, зенитное, противотанковое и снайперское вооружение.
Ее задачи:
- защита от вооруженной агрессии против Украины;
- проведение штурмовых действий;
- обезвреживание диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований врага;
- аэроразведка;
- выявление позиций и ликвидация противника.
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