Со 2 июля подорожает проезд в одесских маршрутках

В Одессе меняется тариф на проезд в городских автобусах-маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 грн. Его стоимость выросла в полтора раза.

Об этом сообщило в Одесском городском совете, передает телеграм-канал “Одеса. Офіційно”.

«В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики изменяют цену проезда в городских маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 гривен”, — сказано в сообщении мэрии.

При этом стоимость проезда в городском электротранспорте не меняется. Билет на трамвай и троллейбус по-прежнему будет стоить 8 грн при оплате наличными и 7 грн, если расчет безналичный.

Ранее “Одесская Жизнь” подробно разбиралась, почему подорожания проезда в маршрутках не избежать и сколько одесситам придется платить за поездку.

Также мы сообщали, что городские власти Одессы ведут переговоры с перевозчиками о повышении стоимости проезда. При этом из-за роста цен на топливо и его дефицита в Одессе стало меньше маршруток.

В двух самых крупных городах региона — Измаиле и Белгород-Днестровском проезд на городских маршрутах уже подорожал. Сообщалось, что в Измаиле за поездку теперь пассажиры вынуждены платить 15 грн, а в Белгород-Днестровском – 12 грн.

Выросла стоимость проезда и из Одессы в города-спутники: Черноморск и Южный.