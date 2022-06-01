Проезд в одесских маршрутках может подорожать

Подорожание топлива до 50% привело к тому, что в Одессе заговорили о повышении стоимости проезда в автобусах. Цена может подняться до 15 гривен.

По крайней мере такая цифра прозвучала в беседе «Суспільного. Одеса» с директором департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Артемом Сидоренко.

Чиновник не исключает, что после пересчета стоимости проезда цена может вырости до 15 гривен.

«На сегодняшний день мы все знаем стоимость топлива, которая повысилась более чем на 50%. Я знаю, что Киев поднял стоимость, Львов поднял, или сегодня поднимет. Мы пока занимаемся расчетами, по результатам расчетов будет видна. Я не исключаю такую ​​возможность, что и мы поднимем. Потому что топливо выросло в стоимости, и владельцам автотранспортных средств, я говорю об общественном транспорте, нужно как-то жить и выживать», — пояснил Артем Сидоренко.

При этом он отметил, что стоимость проезда на электротранспорте в Одессе остается неизменной.

Напомним, что сейчас проезд в маршрутных автобусах в городе стоит 10 грн. Разовый проезд за наличные в трамваях и троллейбусах – 8 грн.

Последний раз стоимость проезда в одесских маршрутках повышалась 15 сентября 2021 года. Тогда цена выросла с 7 до 10 грн.

Источник: «Суспільне. Одеса»