Из-за роста цен на топливо и его дефицита в Одессе стало меньше маршруток

Автобусные перевозчики в Одессе были вынуждены уменьшить количество транспорта, выходящего на маршруты. Причина: дефицит топлива и рост его стоимости.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов во время интервью австрийскому телеканалу ORF.

Это привело к тому, что увеличилась нагрузка на городской электротранспорт.

«Сейчас на городской электротранспорт большая погрузка. Несмотря на военное время, мы в ускоренном порядке завершаем ремонт перекрестка Пантелеймоновской и Преображенской улиц. Это позволит вывести там наши трамваи и, соответственно, снизить нагрузку на маршрутах», — сказал Геннадий Труханов.

При этом в издании «Избирком», ссылаясь на информацию, полученную в одесском горсовете, отмечают, что пока перевозчики пока не сообщали о намерениях пересматривать стоимость проезда. Сейчас проезд в одесской маршрутке стоит 10 гривен.

Что касается Одесской области, то в Арцизе стоимость проезда в общественном транспорте с 16 мая повысилась до 10 гривен.

А четыре маршрута, объединяющих Овидиополь с другими населенными пунктами, в том числе с Черноморском, прекратили работу из-за дефицита горючего.

Ситуация с поставками топлива в Украину остается сложной после того как российские агрессоры ракетными ударами уничтожили бльшую часть инфораструктуры по производству и хранению горючего: НПЗ и нефтебазы.

Сейчас правительство Украины работает над альтернативными путями обеспечения страны топливом. Прогнозы, насколько это удастся — противоположные. Одни эксперты считают, что дефицит удастся преодолеть в течении пары недель — месяца, другие считают, что топливный кризис затянется на неопределенный срок.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что проверить наличие топлива на заправках Одессы теперь можно на онлайн-карте.

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