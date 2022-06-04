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В Белгороде-Днестровском подорожает проезд в маршрутках

В Белгороде-Днестровском подорожает проезд в маршрутках

С понедельника, 6 июня, в городе Белгород-Днестровском Одесской области подорожает проезд в общественном транспорте.

Как сообщили в Белгород-Днестровском городском совете, стоимость проезда в маршрутках повысят с 8 до 12 гривен.

Причиной повышения цен назвали подорожание горючего, комплектующих и запчастей для подвижного состава.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в связи с подорожанием топлива более чем на 50% в Одессе заговорили о повышении стоимости проезда в маршрутках. Цена может подняться до 15 гривен.

Напомним, в декабре 2021 года в Белгороде-Днестровском резко выросла стоимость проезда в городских и междугородних автобусах. Так, стоимость проезда на городских маршрутах подняли с 5 до 8 гривен.

Фото Южный курьер

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