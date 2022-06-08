В Измаиле повысили стоимость проезда в маршрутках

Во втором по величине городе одесской области подорожал проезд в маршрутных такси. Теперь билет будет стоить 15 грн вместо 10.

Решение о стоимости проезд принял исполком Измаильского горсовета сегодня, 8 июня. Была утверждена цена билета в 15 грн. Новый тариф начнет действовать с пятницы, 10 июня 2022 года.

Причиной подорожания стал рост цены на топливо. Прежний тариф в 10 грн рассчитывался тогда, когда дизель стоил 28-30 грн за литр. Теперь его цена выросла до 57-60 грн/л.

Отметим, что в Одессе цены на проезд пока остаются прежними. Однако, как уже писала “Одесская Жизнь”, в ближайшее время и в областном центре стоимость проезда в маршрутках может увеличиться до 15 гривен. Сейчас идут расчеты.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 6 июня, в городе Белгород-Днестровском Одесской области подорожал проезд в общественном транспорте. Цена проезда в местных маршрутках выросла с 8 до 12 грн.