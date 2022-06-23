Подорожает ли проезд в одесских маршрутках?

Проезд в общественном транспорте дорожает сегодня практически по всей Украине. Ожидается рост тарифов на маршрутные перевозки и в Одессе. Почему подорожания не избежать и сколько одесситам придется платить за поездку, узнавала «Одесская жизнь».

Тариф диктует топливный кризис

После разрушения рашистами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, уничтожения множества нефтебаз Украина столкнулась с критическим дефицитом горючего. Соответственно, цены на автомобильное топливо резко подскочили. Да и заправиться удается с большим трудом. Правда, вначале городские власти уверяли, что, несмотря на топливный кризис, тарифы на проезд в одесском общественном транспорте поднимать не будут. А вот автобусным перевозчикам количество транспорта, выходящего на маршруты, пришлось сократить. Мало того что цены на горючее вдвое выросли, еще и автозапчасти в два раза подорожали. Вместе с тем пассажиров маршруток стало меньше.

Так что перевозчики были вынуждены обратиться к городским властям с требованием повысить стоимость проезда. И сейчас, по информации департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, готовится экономическое обоснование новых цен.

Согласно приказу №1175 Министерства транспорта и связи Украины, пересмотр уровня тарифов должен производиться, в частности, в случае изменения стоимости топлива более чем на 10%. Горючее же сегодня подорожало практически на 50%. Для обоснования «взлета» тарифа – аргумент более чем достаточный. К тому же, считают в департаменте, повышение стоимости проезда, возможно, станет стимулом возобновить деятельность для перевозчиков, не желающих работать при существующих сегодня невыгодных условиях. И автобусов на маршрутах станет больше.

Ценой пугать не хотят

Насколько подорожает проезд, в транспортном департаменте Одессы пока не говорят. Предлагают дождаться официальной информации.

В Днепре, например, обсуждается возможность повышения тарифов на проезд до 20 или даже 30 гривен.

Одесские перевозчики, скорее всего, хотели бы двукратного повышения цены. Но эксперты считают, что в мэрии на это не пойдут. Тариф, вероятно, повысят, как в Киеве – до 15 гривен. Более высокая цена может отпугнуть потенциальных пассажиров. Ведь заплатить и 15 гривен за проезд не всем по карману. Но, если ехать надо, а электротранспортом в нужный район не доберешься, большого выбора нет. И, скорее всего, с 1 июля повышения платы за проезд в одесских маршрутках не избежать.

Кроме детей и льготников

В некоторых городах Одесской области проезд в маршрутках уже подорожал.

В Белгороде-Днестровском тариф повысился с восьми до 12 гривен.

В Измаиле стоимость поездки с 10 гривен «подскочила» до 15. При этом школьники за проезд по-прежнему платят 5 гривен. На период каникул тариф для детей обещают не повышать. Подорожание проезда также не коснулось пенсионеров, лиц с инвалидностью, военнослужащих и других льготных категорий граждан.

Дороже ехать в Черноморск и Южный

Цены в пригородных маршрутках тоже «взлетели».

Так, выросла стоимость поездки в автобусах, курсирующих между Одессой и Черноморском по маршрутам №70 и №25. Сейчас за билет пассажиры должны заплатить 40 гривен.

Также повысился тариф на автобусные рейсы между Одессой и Южным. Проезд по маршруту №68 от Южного до автовокзала «Привоз» стоит уже 50 гривен, по маршруту №67 от Южного до улицы Академика Заболотного обойдется в 45 гривен. Недавно проехать на этих автобусах можно было за 33 гривни.

Выросла цена билетов и на «дачные» маршрутки, отправляющиеся из Южного. Чтобы добраться в Сычавку, придется заплатить 10 гривен, в Кошары – 20 гривен.

В село – «дорогою ціною»

Подорожала также стоимость проезда и в некоторых маршрутках, курсирующих из Одессы в окрестные села.

Вместо 16 гривен пассажирам придется заплатить 20. Это касается маршрутов: №84 автовокзал «Привоз» – поселок НАТИ; №87 автовокзал «Привоз» – село Нерубайское; №90 автовокзал «Привоз» – село «Великая Балка».