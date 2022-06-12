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Проезд в маршрутке «Одесса-Черноморск» подорожает

Проезд в маршрутке «Одесса-Черноморск» подорожает

С 18 июня 2022 года цена билета на автобусном маршруте «Одесса-Черноморск» вырастет на треть и составит 40 грн. Сейчас пассажиры платят 30 грн.

Об этом сообщает интернет-издание «УСИ Online».

По информации его журналистов, с 18 июня проезд в маршрутном такси № 25 «Одесса – Черноморск» подорожает на 10 гривен и составит 40 грн против нынешних 30 грн.

Компания, которая занимаете перевозками по маршруту, «Автотранс-Украина», рост стоимости проезда объяснила тем, что увеличилась стоимости всех составляющих затрат.

Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда двух крупных городах Одесской области – Измаиле и Белгород-Днестровском.

Так, во втором по величине городе Одесской области, в Измаиле теперь билет на городскую маршрутку стоит 15 грн вместо 10.

В городе Белгород-Днестровском также подорожал проезд в общественном транспорте. В местных маршрутках пассжирам приходится платить 12 грн вместо 8.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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