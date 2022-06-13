С 18 июня подорожает проезд в Южный

В ближайшую субботу, 18 июня, вырастет стоимость проезда в автобусах, связывающих город Южный с другими населенными пунктами.

Об этом сообщает информационный портал города Южный.

Так, с субботы, 18 июня проезд по маршруту №68 «Южный-Одесса (Привоз)» будет стоить 50 грн, а по маршруту №67 «Южный-Одесса (ул. Заболотного)» — 45 грн.

Такие цифры озвучили на предприятии-перевозчике «Севертранс», которое обслуживает маршруты.

Вырастет цена билетов и на дачные автобусы, отправляющиеся из Южного в села Кошары и Сычавка. В Кошары проезд будет стоить 20 грн, в Сычавку – 10 грн.

Рост цен у перевозчика объяснили подорожанием топлива и запчастей.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о росте стоимости проезда в автобусах, связывающих Одессу с Черноморском.

Также сообщалось о повышении цены на проезд в двух крупных городах Одесской области – Измаиле и Белгород-Днестровском.

Так, во втором по величине городе Одесской области, в Измаиле теперь билет на городскую маршрутку стоит 15 грн вместо 10.

В городе Белгород-Днестровском также подорожал проезд в общественном транспорте. В местных маршрутках пассжирам приходится платить 12 грн вместо 8.