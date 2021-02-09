Новости Одессы и Одесской области

Скользкие улицы и потрескавшийся дом: главные события Одессы 8 февраля

Скользкие улицы и потрескавшийся дом: главные события Одессы 8 февраля

В понедельник, 8 февраля 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких значимых событиях.

Утром в понедельник, 8 февраля, после дождя и мороза вся Одесса покрылась сплошной ледяной коркой.

8 февраля начался сбор подписей под петицией по спасению одесского дома в переулке Некрасова (дома Родоканаки). Одесситы просят вернуть дому Родоканаки на углу переулка Некрасова и улиц Преображенской и Софиевской статус памятника архитектуры и не дать возможности возвести на его месте очередной новострой.

Одесситы обеспокоены участью еще одного дома по улице Ришельевской – дома-памятника архитектуры №45. Он находится по соседству со зданием бывшей типографии Фесенко.

В связи с осложнением погодных условий на территории Киевской области, временно ограничено движение крупногабаритного транспорта на автодороге М-05 Киев – Одесса.

В День святого Валентина, 14 февраля, несколько отделов регистрации актов гражданского состояния в Одесской области будут работать, несмотря на то, что праздник выпадает на воскресенье.

Фото: Единый центр обращений граждан Одесского горсовета

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить