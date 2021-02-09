Скользкие улицы и потрескавшийся дом: главные события Одессы 8 февраля

В понедельник, 8 февраля 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких значимых событиях.

Утром в понедельник, 8 февраля, после дождя и мороза вся Одесса покрылась сплошной ледяной коркой.

8 февраля начался сбор подписей под петицией по спасению одесского дома в переулке Некрасова (дома Родоканаки). Одесситы просят вернуть дому Родоканаки на углу переулка Некрасова и улиц Преображенской и Софиевской статус памятника архитектуры и не дать возможности возвести на его месте очередной новострой.

Одесситы обеспокоены участью еще одного дома по улице Ришельевской – дома-памятника архитектуры №45. Он находится по соседству со зданием бывшей типографии Фесенко.

В связи с осложнением погодных условий на территории Киевской области, временно ограничено движение крупногабаритного транспорта на автодороге М-05 Киев – Одесса.

В День святого Валентина, 14 февраля, несколько отделов регистрации актов гражданского состояния в Одесской области будут работать, несмотря на то, что праздник выпадает на воскресенье.

Фото: Единый центр обращений граждан Одесского горсовета