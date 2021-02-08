Трассу Киев – Одесса закрыли для крупного транспорта

В связи с осложнением погодных условий на территории Киевской области, временно ограничено движение крупногабаритного транспорта на автодороге М-05 Киев – Одесса. Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

Кроме того, в полиции отметили, что по состоянию на 16:30 понедельника, 8 февраля, в Одессе случилось 34 ДТП с механическими повреждениями автомобилей. Наибольшее количество аварий – 13 – зарегистрировали в Киевском районе города.

Патрульные призывают одесситов быть бдительными и не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач.

Напомним, сегодня, 8 февраля, правобережную часть Украины накрыл новый циклон. В этой связи в Укравтодоре не исключают введение ограничений для движения транспорта, если погода сильно ухудшится.

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