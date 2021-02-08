Сплошной каток: Одесса покрылась льдом (фото, видео)

Утром в понедельник, 8 февраля, после дождя и мороза вся Одесса покрылась сплошной ледяной коркой.

Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел очередной вызов природы.

На дорогах и тротуарах образовались гололед и гололедица: улицы стали настоящим катком. Ситуацию ещё усугубляет сильнейший ветер. В мэрии просят горожан максимально ограничить перемещения по городу.

Водителей также призывают воздержаться от поездок и не оставлять машины вдоль обочин, чтобы не мешать работе снегоуборочной технике.

Льдом покрылись деревья, машины, заборы. На столбах даже заледенели бумажные объявления: видео.