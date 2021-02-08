И снова Ришельевская: в Одессе пошел трещинами еще один старый дом (фото)

Одесситы обеспокоены участью еще одного дома по улице Ришельевской – дома-памятника архитектуры №45. Он находится по соседству со зданием бывшей типографии Фесенко, оказавшемся с недавнего времени в центре строительного скандала.
Соответствующая петиция опубликована на сайте Единого центра обращений граждан Одесского городского совета.
Как сообщается в петиции, жильцы дома №45 просят ЖЕК «Порто-Франковский» установить строительные маяки да трещинах дома, поскольку «впритык к несущей стене дома началось незаконное новое строительство».
«Дом уже имеет трещины и подвал дома в аварийном состоянии», – сообщают местные жители и приложили к петиции несколько фотографий.
Как сообщалось, ранее возле зданий типографии Фесенко и Ришельевского театра установили забор, оградив место предполагаемых строительных работ. Позже на заборе появилась надпись «Спаси и сохрани!».
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Фото: Единый центр обращений граждан Одесского горсовета