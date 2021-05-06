Новости Одессы и Одесской области

Скандальная «Реберня» и автобус в огне: главные события Одессы за 5 мая

Скандальная «Реберня» и автобус в огне: главные события Одессы за 5 мая

В понедельник, 3 мая 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Открытие в Одессе нового ресторана «Реберня на Дерибасовской» ознаменовалось скандалом. Пришедшие в зал одесситы обнаружили картины, которые оскорбили не только их чувство прекрасного.

Днем 5 мая в Одессе люди, которые торгуют цветами в районе Привоза, в знак  протеста перекрыли движение транспорта на улице Пантелеймоновской.

В среду, 5 мая, на трассе Одесса – Киев загорелся двухэтажный пассажирский автобус Ecolines. Он двигался в сторону Киева.

Большие хлопоты наблюдаются в Красном переулке Одессы. Там, на углу с Дерибасовской и дальше вдоль переулка, начались работы по демонтажу старинной брусчатки.

В Черноморске Одесской области утром в среду, 5 мая, произошла крупная авария на водопроводе. Значительная часть города осталась без воды, а центр затопило.

Фото Евгения Борисенко

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