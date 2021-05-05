В Одессе протестуют торговцы цветами

В Одессе люди, которые торгуют цветами в районе Привоза, в знак протеста днем 5 мая перекрыли движение транспорта на улице Пантелеймоновской.

Ранее они получили предписания покинуть эту территорию. Тем, у кого есть разрешение на торговлю, предложили переместиться в подземный переход.

Тем временем на участке улицы Екатерининской между Пантелеймоновской и Новощепным рядом и этому мешает стихийная торговля.

После вмешательства полиции торговцы освободили улицу для транспорта, но расходится не собираются.

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Фото: Избирком