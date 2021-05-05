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В одесской «Реберне на Дерибасовской» убрали «неудобное» искусство (фото)

В одесской «Реберне на Дерибасовской» убрали «неудобное» искусство (фото)

Открытие в Одессе нового ресторана «Реберня на Дерибасовской» ознаменовалось скандалом. Пришедшие в зал одесситы обнаружили картины, которые оскорбили не только их чувство прекрасного.

Фотографии интерьера новой «Реберни» разлетелись по одесским пабликам и Телеграмм-каналам, вызывая у одних одесситов бурю негодования, у других – недоумение, у третьих – смех.

«Реберня на Дерибасовской» , Дюк

«Реберня на Дерибасовской» , мова

В холдинге «!Fest» нам рассказали, что картина с изображением Екатерины II известного украинского художника Андрея Еромоленко, уже снята и передана в Киев, в том числе из-за угроз физической расправы над сотрудниками ресторана.

«Мы не хотели никого обидеть, – прокомментировал происходящее Тарас Маселко, PR-менеджер холдинга. – «Реберня» – это современное, демократическое пространство. Более того, это своеобразная галерея современных украинских художников. Так будет в «Реберне на Дерибасовской», так сложилось и в «Реберене в Тернополе» и в «Реберне на Арсенальной» в Киеве».

Что касается картины с изображением Дюка, то в этом случае, по словам представителя холдинга, художник в сатирической форме показал связь прошлого и настоящего.

«Многие украинские города были основаны приезжими, и вклад в развитие этих городов также был сделан теми, кого бы у нас сейчас назвали «понаехавшими». Вообще, современное искусство – провокативное и не имеет однозначной трактовки. Каждый вкладывает в него тот смысл, который он сам себе придумает, на который способен в силу своей фантазии», – считает Тарас Маселко.

Как рассказали в холдинге, «Реберня на Дерибасовской» – это совместный проект с одесскими партнерами. Но руководство «!Fest» утверждает не только общую концепцию и меню, но и расположение и дизайн интерьера ресторанов в разных городах Украины. В этих заведениях есть и общие моменты и отличия. Так, например, картина с пригвожденным языком есть и в других городах. А надпись «понаехало» можно найти в «Реберне на Арсенальной» в Киеве. Только там она находится под памятником основателям Киева (знаменитая ладья с братьями Кием, Щеком и их сестрой Лыбедью).

«Реберня» в Киеве

«Реберня» в Киеве

«Реберня» в Киеве2

Прокомментировал происходящее в Одессе и сооснователь холдинга «!Fest» Андрей Худо.

«Мы искренне любим Одессу, как и все другие города Украины. Мы открываем наши форматы не где-нибудь, а только в тех местах, которые нам симпатичны», – написал он на своей странице в Facebook.

Андрей Худо, скрин поста

Примечательно, что еще 17 апреля Андрей Худо выложил в соцсети фотографии скандального интерьера. Но тогда они остались незамеченными.

Андрей Худо, скрин поста2

Напомним, что в Одессе уже много лет работают и другие проекты холдинга «!Fest» – «П’яна вишня» и «Львівська майстерня шоколаду».

Фото из одесской «Реберни» Евгения Борисенко, фото из «Реберни» в Киеве предоставлены «!Fest»

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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