В Черноморске произошла крупная авария на водопроводе: часть города без воды (фото, видео)

В Черноморске запустили специальную маршрутку на кладбище В Черноморске запустили специальный автобусный маршрут №12. Четыре дня в неделю, в связи с предстоящими поминальными днями, транспорт будет курсировать между автостанцией «Черноморск» и городским кладбищем. ПОДРОБНЕЕ

В Черноморске поймали нелегалов из Сирии В порту Черноморска в Одесскаой области задержали двух сирийцев-нелегалов, которые прибыли в Украину в прицепе грузовика на пароме из Турции. ПОДРОБНЕЕ