В Черноморске произошла крупная авария на водопроводе: часть города без воды (фото, видео)

В Черноморске Одесской области утром в среду, 5 мая, произошла крупная авария на водопровода.
Без водоснабжения осталась значительная часть города, в том числе некоторые школы, пишет ІТ3.
Аварию устраняют с 6 часов утра. Водой затопило центральный перекресток города.
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«Инфоксводоканал» продолжает масштабные работы по замене изношенных и аварийных сетей.
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