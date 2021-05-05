На трассе Одесса – Киев сгорел дотла пассажирский автобус (видео)

Сегодня днем, 5 мая, на трассе Одесса – Киев загорелся двухэтажный пассажирский автобус Ecolines. Он двигался в сторону Киева.
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.
Как сообщает Телеграм-канал Одесса Info, пожар случился возле села Старые Маяки.
На момент происшествия в салоне автобуса находились более трех десятков пассажиров. Все они успели вовремя выбежать из салона и никто не пострадал.
Автобус выгорел практически полностью.
Причина возгорания пока неизвестна.
Фото: скрин 24 канала, видео: Телеграм-каналы Одесса Info и «Новости Одессы»