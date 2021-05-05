На трассе Одесса – Киев сгорел дотла пассажирский автобус (видео)

В одесском Пале-Рояле полыхает ресторан «Щастье» (видео, дополнено) Сегодня вечером, 3 мая, в Одессе начался пожар в здании по улице Ланжероновской, 10. Здесь на первом этаже находится ресторан «Щастье», а над ним – отель «Пале-Рояль». ПОДРОБНЕЕ