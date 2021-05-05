Дерибасовская угол Красного переулка в Одессе: брусчатку снимают, ярмарка работает (фото)

Большие хлопоты наблюдаются в Красном переулке Одессы. Там, на углу с Дерибасовской и дальше вдоль переулка, начались работы по демонтажу старинной брусчатки. Ее, которая «покоилась» под слоями асфальта, снимают. Происходит это на участке рядом с «Одесской ярмаркой».

Работы кипят, неравнодушные одесситы в недоумении: «Обещали убрать «Одесскую ярмарку», а убирают брусчатку».

Рабочие устало реагируют: никто брусчатку не убирает «насовсем», ее вернут на место. Работы проводятся в связи с благоустройством этой территории.

Брусчатку обещают не просто вернуть на место, но и более не покрывать асфальтом, чтобы воссоздать исторический облик старой мостовой Красного переулка.

Паспорт объекта гласит, что на работы выданы соответствующие разрешения от департамента благоустройства. Они предоставлены ООО «Отель Милано». Он находится здесь же, на Дерибасовской. Работы продлятся до 15 июня.

Что касается «Одесской ярмарки», то она, как мы отметили, пока работает в своем обычном режиме, тем более, что мы уже не в «красной» зоне. Сидящие за столиками одесситы, не без интереса наблюдают за проводимыми работами.

Фото автора