Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, 31 января состоялась церемония передачи символического ключа от города, где проходило Евровидение, городу, принимающему песенный конкурс 2024 года.

На этой церемонии город Ливерпуль, где проходило Евровидение-2023 от имени Украины (как победителя 2022 года), официально передал ключ следующему городу конкурса – Мальме (Швеция). Именно здесь 7 мая начнется песенный конкурс «Евровидение-2024».

И поскольку Ливерпуль является городом-побратимом Одессы, в знак солидарности и благодарности Украине ливерпульский художник Нил Китинг разработал дизайн ключа в форме символа Одессы – якоря-сердца.

«Дизайн этого ключа объединил якорь-сердце Одессы с двумя птицами Liver Birds (символом Ливерпуля), виниловой пластинкой (статус Ливерпуля как города музыки ЮНЕСКО) и желтой субмариной «Битлз», – рассказали в одесской мэрии, добавив при этом, что один из этих двух ключей будет в ближайшее время подарен Одессе.

И все бы ничего, если бы дизайном якоря-сердца не занималась студия путиниста Лебедева, который открыто поддерживает российскую агрессию против Украины и даже умолял армию рф захватить Одессу. Он также «прославился» тем, что побывал на захваченной оккупантами Запорожской АЭС, где снимал пропагандистские видео.

В то же время, в одесской мэрии, судя по всему, проблемы здесь не видят. Как заявил в прошлом году директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга, логотип и фирменный стиль, которые были созданы студией Артемия Лебедева, создавать в сегодняшних условиях экономически не выгодно, и поэтому от логотипа, созданного путинским пропагандистом, Одесса не откажется.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Госагентстве по развитию туризма против того, чтобы Одессу представлял логотип такого автора как Артемий Лебедев и призывали Одесские муниципальные власти отказаться от якоря-сердце.

Перед этим депутат Одесского горсовета Петр Обухов направил мэру Одессы Геннадию Труханову письмо с предложением отказаться от логотипа Одессы.

СПРАВКА: Логотип Одессы «Якорь-сердце» был разработан для Одессы дизайнерской студией Артемия Лебедева. В августа 2012 года тогдашний одесский городской голова Алексей Костусев рекомендовал «всем заинтересованным в развитии туристической отрасли использование туристического логотипа г. Одессы».

По заявлению городских властей, студия Артемия Лебедева сама вышла на них и предложила свои услуги. Оплата услуг дизайнерской студии из городского бюджета не предусматривалась.

Фото с сайта Одесского горсовета