Символ Одеси став ключем від Євробачення, і це спричинило скандал

Як повідомили у прес-службі Одеської міськради, 31 січня відбулася церемонія передачі символічного ключа від міста, де проходило Євробачення, місту, яке приймає пісенний конкурс 2024 року.

На цій церемонії місто Ліверпуль, де проходило Євробачення-2023 від імені України (як переможця 2022 року), офіційно передало ключ наступному місту конкурсу – Мальме (Швеція). Саме тут 7 травня розпочнеться пісенний конкурс «Євробачення-2024».

І оскільки Ліверпуль є містом-побратимом Одеси, на знак солідарності та подяки Україні ліверпульський художник Ніл Кітинг розробив дизайн ключа у формі символу Одеси – якоря-серця.

«Дизайн цього ключа об’єднав якір-серце Одеси з двома птахами Liver Birds (символом Ліверпуля), вініловою платівкою (статус Ліверпуля як міста музики ЮНЕСКО) та жовтою субмариною «Бітлз», – розповіли в одеській мерії, додавши при цьому, що один з цих двох ключів буде найближчим часом подарований Одесі.

І все б нічого, якби дизайном якоря-серця не займалася студія путініста Лебедєва, котрий відкрито підтримує російську агресію проти України і навіть молив армію росії захопити Одесу. Він також «уславився» тим, що побував на захопленій окупантами Запорізької АЕС, де знімав пропагандистські відео.

Водночас, в одеській мерії, зважаючи на все, проблеми тут не бачать. Як заявив минулого року директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга, логотип та фірмовий стиль, які були створені студією Артемія Лебедєва, створювати в сьогоднішніх умовах економічно не вигідно, і тому від логотипу, створеного путінським пропагандистом, Одеса не відмовиться.

Раніше «Одеське Життя» розповідала, що в Держагентстві з розвитку туризму проти того, щоб Одесу представляв логотип такого автора як Артемій Лебедєв і закликали Одеську муніципальну владу відмовитися від якоря-серця.

Перед цим депутат Одеської міськради Петро Обухов надіслав меру Одеси Геннадію Труханову лист з пропозицією відмовитись від логотипу Одеси.

ДОВІДКА: Логотип Одеси «Якір-серце» було розроблено для Одеси дизайнерською студією Артемія Лебедєва. У серпні 2012 року тодішній одеський міський голова Олексій Костусєв рекомендував «усім зацікавленим у розвитку туристичної галузі використання туристичного логотипу м. Одеси».

За заявою міської влади, студія Артемія Лебедєва сама вийшла на неї та запропонувала свої послуги. Оплата послуг дизайнерської студії з міського бюджету не передбачалася.

Фото із сайту Одеської міськради