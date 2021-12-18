Штамм коронавируса “Омикрон” уже в Украине

Сегодня ночью, 18 декабря 2021 года, в Украине зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса “Омикрон”.

Как сообщил у себя в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, новый штамм (Omicron (B.1.1.529-like) выявили в Центре общественного здоровья Украины. Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, привез его из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.

В настоящее время пациент проходит лечение.

По словам Ляшко, сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

“Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Соблюдайте установленные противоэпидемические нормы и правила. По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма Omicron доминирует”,

– призывает глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, на утро субботы, 18 декабря, в Одесской области отмечается небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией – всего 389 новых случаев. А выздоровевших от COVID-19 за сутки хоть и меньше, чем днем ранее, но существенно больше, чем заразившихся. Аналогичная картина наблюдается и по Украине в целом.

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Фото: aussiedlerbote.de