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Коронавирус в Одесской области 18 декабря: снова спад?

Коронавирус в Одесской области 18 декабря: снова спад?

По состоянию на утро субботы, 18 декабря 2021 года, в Одесской области отмечается небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. А выздоровевших от COVID-19 за сутки хоть и меньше, чем днем ранее, но существенно больше, чем заразившихся.
Аналогичная картина наблюдается и по Украине в целом.

Коронавирус в Одесской области 18 декабря

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По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки в Одесской области официально подтвердили 389 новых случаев коронавирусной болезни против 556 днем ранее. Таким образом, на сегодняшний день в регионе официально насчитывается 237 124 зараженных.

За сутки от последствий COVID-19 умерли 8 больных (сутками ранее – 12). Всего в Одесской области скончались 5450 человек.

Между тем, успешно справились с болезнью 2 154 больных против 3 137 днем ранее. Всего в регионе таковых 211 802 человека. Продолжают болеть 19 872 человека.

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Коронавирус в Украине 18 декабря

По официальной информации, за прошедшие сутки, 17 декабря 2021 года, в Украине было отмечено 7 503 новых подтвержденных случая COVID-19 (днем ранее – 8 899).

Общее число зараженных COVID-19 в стране увеличилось до 3 604 549.

За сутки от коронавируса в Украине умерли 288 больных (сутками ранее – 328). Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 скончались 92 929 человек.

При этом за прошедшие сутки выздоровели 18 534 больных (сутками ранее их было 21 650). Всего с начала пандемии в Украине таковых 3 324 999 человек.

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Как сообщалось ранее, на утро пятницы, 17 декабря 2021 года, в Одесской области хоть и не намного, но все же выросло количество новых случаев коронавируса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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