Сегодня юбилей у Стинга

Настоящее имя Стинга — Гордон Мэттью Томас Самнер. Он родился в портовом городе Уоллсенд на севере Англии и с детства увлекался игрой на гитаре. Его вдохновлял Джими Хендрикс.

После окончания гимназии Стинг работал некоторое время кондуктором, налоговым инспектором и учителем английского языка. Но музыка оставалась его страстью. Вскоре его взяли в джазовый коллектив Newcastle Big Band, а потом он перешел играть в Phoeniх Jazzmen. В этом коллективе он и получил прозвище Стинг. Позже он организовал свой группу Last Exit и начал неплохо зарабатывать на своём творчестве.

В 1977 году барабанщик Стюарт Коупленд, гитарист Энди Саммерс и Стинг создали группу The Police, которая с успехом выступала по всему миру.

Сольная карьера Стинга

Самостоятельная карьера Стинга сложилась также удачно. Его первый альбом с элементами джаза The Dream of the Blue Turtles стал платиновым. Следующий альбом Nothing Like the Sun он записывал вместе с Марсалисом, гитаристом The Police Энди Саммерсом, Эриком Клэптоном и Марком Нопфлером.

Всего Стинг выпустил 14 альбомов. В ноябре этого года должен выйти 15-й — The Bridge.

Фото: ad.nl