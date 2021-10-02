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Сегодня юбилей у Стинга

Сегодня юбилей у Стинга

Сегодня, 2 октября, День рождения отмечает британский музыкант Стинг. Ему исполняется 70 лет.

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Настоящее имя Стинга — Гордон Мэттью Томас Самнер. Он родился в портовом городе Уоллсенд на севере Англии и с детства увлекался игрой на гитаре. Его вдохновлял Джими Хендрикс.

После окончания гимназии Стинг работал некоторое время кондуктором, налоговым инспектором и учителем английского языка. Но музыка оставалась его страстью. Вскоре его взяли в джазовый коллектив Newcastle Big Band, а потом он перешел играть в Phoeniх Jazzmen. В этом коллективе он и получил прозвище Стинг. Позже он организовал свой группу Last Exit и начал неплохо зарабатывать на своём творчестве.

В 1977 году барабанщик Стюарт Коупленд, гитарист Энди Саммерс и Стинг создали группу The Police, которая с успехом выступала по всему миру.

Сольная карьера Стинга

Самостоятельная карьера Стинга сложилась также удачно. Его первый альбом с элементами джаза The Dream of the Blue Turtles стал платиновым. Следующий альбом Nothing Like the Sun он записывал вместе с Марсалисом, гитаристом The Police Энди Саммерсом, Эриком Клэптоном и Марком Нопфлером.

Всего Стинг выпустил 14 альбомов. В ноябре этого года должен выйти 15-й — The Bridge.

Фото: ad.nl

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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