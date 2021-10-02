Не забудьте поздравить Игорей

Происхождение имени Игорь

Имя Игорь произошло от скандинавского имени Ingvarr и связано с богом плодородия Фрейром. Дословно имя переводиться как «Хранимый Фрейром». Существуют и женские скандинавские имена с тем же корнем: Инга, Ингрид и Ингеборга, которые могут происходить от имени скандинавской богини Фрейи.

Также есть менее, что имя Игорь отсылает к кельтским именами Iger, Inger, Ingar, Ingereld, Ingerard.

Какой характер у Игоря?

Считается, что Игори становятся хорошими инженерами, токарями, юристами, водителями. Успеха в карьере они достигают благодаря упорному труду. Мужчины с таким именем упрямы и медленно приспосабливаются к окружающей обстановке. При этом они легко сходятся с людьми, но и быстро с ними расстаются.

Носители этого имени пользуются успехом у женщин. Они очень ревнивы и всегда в отношениях стремятся к лидерству.