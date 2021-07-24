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Сегодня День рождения у Дженнифер Лопес

Сегодня День рождения у Дженнифер Лопес

Сегодня, 24 июля, американской актрисе, танцовщице и певице Дженнифер Лопес исполняется 52 года.

Дженнифер Лопес родилась в 1969 году в Бронксе, небогатом районе Нью-Йорка, в семье выходца из Пуэрто-Рико. Свою карьеру она начала как танцовщица труппы Fly Girl.

На большом экране Лопес дебютировала в фильме «Моя семья». За ним последовала роль в боевике «Денежный поезд», где её партнером по фильму был Уэсли Снайпс.

Первой главную ролью Лопес сыграла в фильме «Селена». За эту работу её номинировали на премию «Золотой глобус». Свою вторую премию ALMA Дженнифер получила за роль в фильме «Вне поля зрения». Далее последовало несколько неудачных с коммерческой точки зрения картин, таких как «Госпожа горничная», «Если свекровь — монстр», «Джильи».

В 2015 году Лопес начала сниматься в сериале NBC «Оттенки синего».

Параллельно Дженнифер занимается музыкой. В 1999 году вышел ее первый альбом «On the 6». Ему предшествовал сингл «If You Had My Love», занявший первое место в шести странах. Второй альбом «J. Lo» появился в 2001 году и сразу попал на первые места в чартах по обе стороны Атлантики.

Дженнифер Лопес является также успешной бизнесвумен. Ей принадлежат линии одежды JLo by Jennifer Lopez, Sweetface и кубинский ресторан Madre’s в городе Пасадена, штат Калифорния. Также она выпускает парфюмерию.

Фото: profty.com

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Ирина Уманец ПРОФИЛЬ

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