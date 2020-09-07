Рыцари и Delfi: что произошло в Одессе на выходных?

В Одессе на минувших выходных так и не подняли танкер Delfi.

Хотя, и мэр Одессы Геннадий Труханов, и министр инфраструктуры Владислав Криклий заявили о финальной стадии операции.

В нацпарке “Тузловские лиманы” били тревогу: лиманы высыхают.

В Овидиопольском районе в ДТП погибли два человека – мужчина и женщина.

ВМС Украины получили еще один катер.

А в Одессе на ристалище вышли рыцари.

Все это было на выходных. Впереди – насыщенная новостями трудовая неделя. Следите за событиями в Одессе и области на сайте “Одесская жизнь”.