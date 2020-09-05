На Одещині висихають “Тузлівські лимани”: нацпарку потрібна допомога

Картина ландшафту Тузлівських лиманів, особливо приморських територій та верхів’я лиманів, вражає своєю посухою.
Про це у Facebook написав Іван Русєв.
– Там, де колись була вода і дуже важливі місця для мешкання птахів, зараз пустеля. На деяких ділянках сформувались соляні шари, – зазначив еколог.
Щоб врятувати нацпарк потрібна допомога. А саме спецтехніка, яка буде працювати, щоб відновити водообмін і міграційний шлях для гідробіонтів. Також шукають кунг (вагончик) для розміщення спеціальної охорони, яку буде встановлено на піщаному пересипу біля відновленої прорви виключно для захисту важливого стратегічного об’єкту.
ВИСИХАЮТЬ ТУЗЛІВСЬКІ ЛИМАНИ: ПОТРІБНА ДОПОМОГАКартина ландшафту Тузлівських лиманів, особливо приморських територій та…
Gepostet von Ivan Rusev am Donnerstag, 3. September 2020