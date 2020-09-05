На Одещині висихають “Тузлівські лимани”: нацпарку потрібна допомога

Про це у Facebook написав Іван Русєв.

– Там, де колись була вода і дуже важливі місця для мешкання птахів, зараз пустеля. На деяких ділянках сформувались соляні шари, – зазначив еколог.

Щоб врятувати нацпарк потрібна допомога. А саме спецтехніка, яка буде працювати, щоб відновити водообмін і міграційний шлях для гідробіонтів. Також шукають кунг (вагончик) для розміщення спеціальної охорони, яку буде встановлено на піщаному пересипу біля відновленої прорви виключно для захисту важливого стратегічного об’єкту.