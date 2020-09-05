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До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»

До складу ВМС України включено артилерійський катер «Костопіль»

Після успішного завершення всіх етапів заводських та державних випробувань до корабельно-катерного складу ВМС України включено малий броньований артилерійський катер «Костопіль».

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Про це повідомляє АрміяІнформ.

Це 7-мий із серії катерів проєкту 58155, збудоване на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському».

Катер отримав своє ім’я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.

В Одесі пройшла офіційна церемонія, де командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа вручив екіпажу катера  Прапор Військово-Морських Сил ЗС України. Після цього за встановленою процедурою цей стяг та прапори розцвічування підняли на катері «Костопіль».

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. «Костопіль», як зрештою й інші МБАКи, малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Нагадаємо, завдання катерів проєкту 58155 у складі ВМС України: патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Фото: Армія.Інформ

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