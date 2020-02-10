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Новости Одессы и Одесской области

Ройтбурда незаконно уволили с поста директора Одесского худмузея: решение суда

Ройтбурда незаконно уволили с поста директора Одесского худмузея: решение суда

Приморский районный суд признал решение об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея незаконным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора ОХМ Александра Ковальчук. Она также разместила видео, на котором зачитывают решение суда.

Поздравляем Олександр Ройтбурд! Решение Областного совета о прекращении действия контракта признано незаконным!Благодарю всех, кто помогал и поддерживал!

Gepostet von Alexandra Kovalchuk am Montag, 10. Februar 2020

Суд удовлетворил иск Александра Ройтбурда частично, поскольку он после увольнения фактически продолжал исполнять свои обязанности и получал зарплату.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский областной совет уволил директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Это событие вызвало большой резонанс. На митинг в поддержку Ройтбурда в Одессе вышло более тысячи человек. На сайте президента Украины проводили сбор подписей за восстановление А.Ройтбурда в должности. За короткий период руководства музеем ему удалось значительно повысить посещаемость музея, привлечь средства инвесторов для реставрации залов и картин и др.

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