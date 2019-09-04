Із суперечками й скандалом: в Одесі звільнили керівника худмузею Олександра Ройтбурда

За рішення про звільнення Ройтбурда з посади проголосував 51 депутат.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 4 вересня, на 26-й позачерговій сесії Одеської обласної ради.

Проект-рішення “про розірвання контракту та звільнення з посади керівника комунальної установи “Одеський художній музей” Олександра Ройтбурда” підтримав 51 депутат, 3 голосували проти, 2 утрималось.

До речі, ініціатором того, щоб це питання внесли до порядку денного, був депутат від опозиційної платформи “За життя” Олексій Кобильников. Він звинуватив екс-директора в тому, що той буцімто ігнорує депутатські запити і нікому не звітує на предмет фінансової діяльності музею.

– У мене таке враження, що він просто знущається з нас, – заявив він.

Рішення про звільнення багато хто назвав скандальним та безпідставним. Так, наприклад, з цього приводу свою думку депутатам висловила виконувачка обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова.

– Ваші договорняки суперечать здоровому глузду, – зазначила вона. – До яких пір у вас буде превалювати особисте перед громадським? За цей час колекція Художнього музею збільшилася на 49 об’єктів. Вас взагалі не цікавлять досягнення Олександра Ройтбурда. Ваші маніпуляції уповільнюють розвиток музею. Одеський художній музей був без стелі, коли йшов дощ, відра підставляли. Однак на сьогоднішній день проведено реконструкцію двох залів, за рахунок і меценатів, і волонтерів повністю відновлюються роботи. Коли ще таке було?

Нагадаємо, нещодавно “Одесская жизнь” повідомляла, що в Одеському художньому музеї діятиме реставраційна майстерня. Також у Художньому музеї оновили іконну залу та серебряковську залу.

Фото: УНІАН