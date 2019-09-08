На сайте президента собирают подписи в поддержку уволенного директора Одесского худмузея

В интернете появилась электронная петция с требованием восстановить в должности Александра Ройтбурда.

Ее опубликовали на сайте официального представительства президента Украины.

В тексте авторы документа просят положить конец “преследованиям и травле” экс-директора худмузея. Также в публикации перечислены достижения музея за время руководства Ройтбурда.

Кроме того, президента просят забрать худмузей у областного совета, на чьем балансе он сейчас находится. Советуют передать его городским структурам или профильному министерству.

Петицию уже поддержало больше тысячи человек. Для того, чтобы добиться результата, необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, на сессии облсовета 4 сентября постановили снять с должности директора одесского худмузея Александра Ройтбурда. В его защиту выступил чуть ли не весь город. А вчера, 8 сентября, под стенами облсовета состоялся многочисленный митинг в поддержку уволенного руководителя музея.

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Фото: Мария Котова