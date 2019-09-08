fbpx

Новости Одессы и Одесской области

На сайте президента собирают подписи в поддержку уволенного директора Одесского худмузея

На сайте президента собирают подписи в поддержку уволенного директора Одесского худмузея

В интернете появилась электронная петция с требованием восстановить в должности Александра Ройтбурда.

Ее опубликовали на сайте официального представительства президента Украины.

В тексте авторы документа просят положить конец “преследованиям и травле” экс-директора худмузея. Также в публикации перечислены достижения музея за время руководства Ройтбурда.

Кроме того, президента просят забрать худмузей у областного совета, на чьем балансе он сейчас находится. Советуют передать его городским структурам или профильному министерству.

Петицию уже поддержало больше тысячи человек. Для того, чтобы добиться результата, необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, на сессии облсовета 4 сентября постановили снять с должности директора одесского худмузея Александра Ройтбурда. В его защиту выступил чуть ли не весь город. А вчера, 8 сентября, под стенами облсовета состоялся многочисленный митинг в поддержку уволенного руководителя музея.

Читайте также: 

В Одеському художньому музеї відтепер діє реставраційна майстерня

Фото: Мария Котова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить