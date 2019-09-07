«Не зли Маразли»: в Одессе прошел многолюдный митинг в поддержку Александра Ройтбурда

Митинг в поддержку уволенного Одесским облсоветом директора художественного музея Александра Ройтбурда был очень многочисленным. По сути, вся площадь перед зданием Одесской ОГА была заполнена. По некоторым подсчетам, пришло уж точно больше тысячи человек.

Кто-то — с плакатами в поддержку Ройтбурда, кто-то — в футболках с искрометным «Не зли Маразли», кто-то сразу же интересуется, где ставить подписи под соответствующими документами в поддержку директора музея.

Забегая вперед, скажу: по состоянию на 11 часов утра, а митинг начался в 10, таких подписей было собрано более тысячи: к облсовету — за отмену решения об увольнении и разъяснение причины отставки, к председателю облсовета — о том, чтобы не проводить новый конкурс на должность директора худмузея.

Под лозунгом «Верните нам Ройтбурда» участники акции, а это деятели культуры, политики, общественные активисты — Алексей Ботвинов, путешественник, фотограф Виталий Оплачко, Александр Бабич, Андрей Садовой, Михаил Рева, заместитель директора Худмузея Александра Ковальчук и многие-многие другие — выступали у открытого микрофона.

Прибыл на митинг и сам Александр Ройтбурд, сделавший акцент на том, что ситуация связана вовсе не с тем, «нравится он или не нравится». Принятое решение на сессии Одесского облсовета, как отметил директор Худмузея, «только оголило проблемы, а решать их все равно нам».

Выступающие делали акцент на тех позитивных изменениях, которые произошли в Худмузее за время руководства Ройтбурда, говорили о том, что музей стал за это время настоящим современным европейским культурным пространством.

Андрей Садовой выразил уверенность, что скорее уберут депутатов Одесского облсовета, чем Александра Ройтбурда.

Со сцены также прозвучало, что депутатами Одесского облсовета, которые не согласны с увольнением директора Худмузея, уже организован сбор подписей за созыв внеочередной сессии депутатского собрания, на которой решение об увольнении Ройтбурда могут отменить. Для созыва сессии нужно 28 подписей, собрали пока 20.

Между тем, многочисленный митинг не обошелся без «особой» провокации. Так, там собралась и небольшая группа, очень мягко говоря, неопрятных людей, которые вроде как тоже пришли с плакатами «за Ройтбурда». Правда, «полуадекваты» никак не могли назвать его фамилию, называя то «Роботом», то «Робертом», плохо понимали, о чем вообще идет речь. То есть, таким образом создается «интересная картинка»: смотрите, мол, снимайте, кто тут у нас выступает в поддержку Ройтбурда. То есть, это была такая «продуманная» акция для дискредитации митинга.

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Напомним, на внеочередной сессии облсовета 4 сентября приняли решение снять с должности директора одесского Худмузея Александра Ройтбурда.

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