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Яким став Одеський художній музей за директорства Ройтбурда

Яким став Одеський художній музей за директорства Ройтбурда

Що ж змінилося у художньому музеї, відколи директором став Ройтбурд?

Сьогодні на сесії Одеської обласної ради депутати прийняли рішення звільнити керівника Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

“Одесская жизнь” вирішила нагадати читачам, що ж змінилося у художньому музеї, відколи директором став Ройтбурд.

На посаді директора Олександр Ройтбурд з травня 2018 року. У 2019 році, на річницю його директорства,  “Одесская жизнь” уже підсумовувала досягнення музею.

Наприклад, унікальний підземний грот відкрили для відвідувачів під центральною частиною палацу Наришкіних. Також було відреставровано декілька картин, у тому числі й «Гуцульська пара» Тетяны Яблонської.

З того часу зміни в музеї продовжувались.

Так, з січня по липень 2019 року музей заробив 1 086 239 грн на квитках, екскурсіях та сувенірах. До кінця року, згідно фінансового плану установи, грошова позначка має сягнути рекордних 2 млн гривень.

За 2019 рік в Одеському художньому музеї виграли 3 гранти на суму 1 262 695 грн.

Також у 2019 році  започаткували нову програму «Маразлі клаб» та залучили 1 410 000 грн та 530 000 грн благодійних внесків за іншими програмами.

Залучені кошти є показником того, як змінюється музей – він стає популярним, містяни обирають його, щоб проводити тут свій час.

Нещодавно повідомлялося, що в Одеському художньому музеї  діятиме реставраційна майстерня. Також у Художньому музеї оновили іконну залу та серебряковську залу, де, зокрема, оновили старовинний світловий ліхтар.

Фото: Lotsia

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