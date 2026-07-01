Ключевые моменты:

  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в мировой рейтинг.
  • Всего Украину в рейтинге представили 22 университета — это лучший результат за всю историю участия страны.
  • Наивысшую позицию среди украинских вузов занял Сумской государственный университет.
  • В университете имени И. И. Мечникова продолжается реорганизация: ликвидирована часть факультетов и кафедр, в то же время создают укрупненные подразделения из-за уменьшения количества студентов на отдельных направлениях.

ОНУ Мечникова среди университетов THE 2026

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в престижный мировой рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2026 года. Всего Украину в этом списке представили 22 заведения высшего образования. К слову, это самый высокий показатель за все время участия страны в рейтинге.

Стоит отметить, что Одесский университет попал в группу 1501+ глобальный рейтинг THE World University Rankings 2026, который считается одним из самых авторитетных в мире в области оценивания вузов.

В этом году исследование охватило 2191 университет из 115 стран. При формировании списка оценивали качество преподавания, научную деятельность, уровень цитируемости исследований, международное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом и другие ключевые показатели.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, количество украинских вузов в рейтинге возросло до 22. И это на пять больше, чем в прошлом и одновременно лучший результат для Украины за всю историю участия в THE Rankings.

Наивысшую позицию среди украинских заведений получил Сумской государственный университет (группа 801-1000). Далее следует Тернопольский национальный медицинский университет (1201-1500).

В группу 1501+, кроме ОНУ имени Мечникова, вошли еще ряд украинских университетов, в частности:

  • Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца;
  • Днепровский университет технологий;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Харьковский авиационный университет;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Киевский национальный университет строительства и зодчества;
  • Национальный университет «Львовская политехника»;
  • Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова;
  • Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
  • Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Киевский авиационный институт;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Украинский государственный университет науки и технологий;
  • Ужгородский Национальный университет;
  • Карпатский университет имени Августина Волошина;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Добавим, что одесская вуз также вошла в престижный мировой рейтинг QS World University Rankings.

Напомним, решением от 23 июня 2026 ликвидирован факультет истории и философии, факультет журналистики, а также отдельные кафедры всемирной истории и истории Украины в ОНУ имени Мечникова. Вместо ликвидированных подразделений создают два укрупненных факультета — истории и филологии, а также международных отношений, медиа и общественно-политических наук. Главным фактором слияния структурных подразделений стало уменьшение контингента соискателей образования по этим направлениям.

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