Ключевые моменты:
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в мировой рейтинг.
- Всего Украину в рейтинге представили 22 университета — это лучший результат за всю историю участия страны.
- Наивысшую позицию среди украинских вузов занял Сумской государственный университет.
- В университете имени И. И. Мечникова продолжается реорганизация: ликвидирована часть факультетов и кафедр, в то же время создают укрупненные подразделения из-за уменьшения количества студентов на отдельных направлениях.
ОНУ Мечникова среди университетов THE 2026
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в престижный мировой рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2026 года. Всего Украину в этом списке представили 22 заведения высшего образования. К слову, это самый высокий показатель за все время участия страны в рейтинге.
Стоит отметить, что Одесский университет попал в группу 1501+ глобальный рейтинг THE World University Rankings 2026, который считается одним из самых авторитетных в мире в области оценивания вузов.
В этом году исследование охватило 2191 университет из 115 стран. При формировании списка оценивали качество преподавания, научную деятельность, уровень цитируемости исследований, международное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом и другие ключевые показатели.
По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, количество украинских вузов в рейтинге возросло до 22. И это на пять больше, чем в прошлом и одновременно лучший результат для Украины за всю историю участия в THE Rankings.
Наивысшую позицию среди украинских заведений получил Сумской государственный университет (группа 801-1000). Далее следует Тернопольский национальный медицинский университет (1201-1500).
В группу 1501+, кроме ОНУ имени Мечникова, вошли еще ряд украинских университетов, в частности:
- Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца;
- Днепровский университет технологий;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Харьковский авиационный университет;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Киевский национальный университет строительства и зодчества;
- Национальный университет «Львовская политехника»;
- Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова;
- Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;
- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Киевский авиационный институт;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Украинский государственный университет науки и технологий;
- Ужгородский Национальный университет;
- Карпатский университет имени Августина Волошина;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.
Добавим, что одесская вуз также вошла в престижный мировой рейтинг QS World University Rankings.
Напомним, решением от 23 июня 2026 ликвидирован факультет истории и философии, факультет журналистики, а также отдельные кафедры всемирной истории и истории Украины в ОНУ имени Мечникова. Вместо ликвидированных подразделений создают два укрупненных факультета — истории и филологии, а также международных отношений, медиа и общественно-политических наук. Главным фактором слияния структурных подразделений стало уменьшение контингента соискателей образования по этим направлениям.