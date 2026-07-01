Ключевые моменты:

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в мировой рейтинг.

Всего Украину в рейтинге представили 22 университета — это лучший результат за всю историю участия страны.

Наивысшую позицию среди украинских вузов занял Сумской государственный университет.

В университете имени И. И. Мечникова продолжается реорганизация: ликвидирована часть факультетов и кафедр, в то же время создают укрупненные подразделения из-за уменьшения количества студентов на отдельных направлениях.

ОНУ Мечникова среди университетов THE 2026

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова вошел в престижный мировой рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2026 года. Всего Украину в этом списке представили 22 заведения высшего образования. К слову, это самый высокий показатель за все время участия страны в рейтинге.

Стоит отметить, что Одесский университет попал в группу 1501+ глобальный рейтинг THE World University Rankings 2026, который считается одним из самых авторитетных в мире в области оценивания вузов.

В этом году исследование охватило 2191 университет из 115 стран. При формировании списка оценивали качество преподавания, научную деятельность, уровень цитируемости исследований, международное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом и другие ключевые показатели.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, количество украинских вузов в рейтинге возросло до 22. И это на пять больше, чем в прошлом и одновременно лучший результат для Украины за всю историю участия в THE Rankings.

Наивысшую позицию среди украинских заведений получил Сумской государственный университет (группа 801-1000). Далее следует Тернопольский национальный медицинский университет (1201-1500).

В группу 1501+, кроме ОНУ имени Мечникова, вошли еще ряд украинских университетов, в частности:

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца;

Днепровский университет технологий;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Харьковский авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Киевский национальный университет строительства и зодчества;

Национальный университет «Львовская политехника»;

Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова;

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Киевский авиационный институт;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Украинский государственный университет науки и технологий;

Ужгородский Национальный университет;

Карпатский университет имени Августина Волошина;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

Добавим, что одесская вуз также вошла в престижный мировой рейтинг QS World University Rankings.

Напомним, решением от 23 июня 2026 ликвидирован факультет истории и философии, факультет журналистики, а также отдельные кафедры всемирной истории и истории Украины в ОНУ имени Мечникова. Вместо ликвидированных подразделений создают два укрупненных факультета — истории и филологии, а также международных отношений, медиа и общественно-политических наук. Главным фактором слияния структурных подразделений стало уменьшение контингента соискателей образования по этим направлениям.