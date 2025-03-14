Атака российских дронов проходила уже традиционным для последних обстрелов способом. Запущенные из разных мест, Шахеды собираются над морем в большую группу и одновременно атакуют одну цель.

В этот раз, как и раньше, объектом обстрелов была энергетическая инфраструктура. По сообщению Одесской областной военной администрации, в результате удара из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск. Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.

Также местные паблики сообщают о перебоях со светом в городах Белгород-Днестровском, селах Александровка, Великий Дальник, Малодолинское, и Молодежное.

Пострадали и южные окраины Одессы — там слышали работу ПВО, мигал свет.

Информации о пострадавших людях пока не поступало.

Неделю назад из-за удара по энергетике полностью без электричества остался другой город-спутник Одессы — Пивденный.