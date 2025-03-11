В настоящее время на месте вражеской атаки продолжает гореть емкость с топливом.

Как рассказал «Одесской жизни» очевидец, пожарные не могут потушить огонь с 23:00: «он где-то в три этажа, сейчас тоже».

Больше подробностей – на фото «Одесской жизни»:

А еще наш фотокорреспондент побывал на месте «прилета» и запечатлел вот такую картину:

Напомним, вечером 10 марта российская армия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. По всему городу слышались стрельба и взрывы.

Сегодня утром, 11 марта, стало известно, что в результате очередного российского террора вечером 10 марта, в Одессе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.