Пожар в Одессе после прилета
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В настоящее время на месте вражеской атаки продолжает гореть емкость с топливом.

Как рассказал «Одесской жизни» очевидец, пожарные не могут потушить огонь с 23:00: «он где-то в три этажа, сейчас тоже».

Больше подробностей – на фото «Одесской жизни»:

Дым в Одессе
Дым в Одессе2
Дым в Одессе3
Дым в Одессе4
Дым в Одессе5
Дым в Одессе6
Дым в Одессе7
Дым в Одессе8
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А еще наш фотокорреспондент побывал на месте «прилета» и запечатлел вот такую картину:

Прилет в Одессе 10 марта 2025
Прилет в Одессе 10 марта 2025-2
Прилет в Одессе 10 марта 2025-3
Прилет в Одессе 10 марта 2025-4
Прилет в Одессе 10 марта 2025, тушат пожар

Напомним, вечером 10 марта российская армия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. По всему городу слышались стрельба и взрывы.

Сегодня утром, 11 марта, стало известно, что в результате очередного российского террора вечером 10 марта, в Одессе загорелись резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.

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