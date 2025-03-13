Об этом сообщили в Одесской ОВА.
В результате удара в Одесском районе загорелся частный гараж. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
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В Белгород-Днестровском районе, в результате падения обломков дрона, загорелась сухая трава и здание недействующего медучреждения. Огонь был также ликвидирован.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Последствия ночной атаки на Одесщину показали в Одесской областной прокуратуре: