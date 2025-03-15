Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, в Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. Также в пригороде Одессы повреждены крыши, окна и двери в здании частного предприятия.

В Одессе пострадала 61-летняя женщина – она получила травмы лица обломками стекла под воздействием взрывной волны. Пострадавшую госпитализировали.

Также в результате первой атаки на Черноморск ранения получил 53-летний мужчина – его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

По состоянию на утро 15 марта, в Черноморске газо- водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме. Также благодаря оперативной работе энергетиков возобновлено электроснабжение.

Работы по ликвидации последствий российских атак продолжаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», враг продолжает атаковать энергетику Одесского региона. Вечером 14 марта ударные беспилотники атаковали подстанции, отвечающие за снабжение городов Черноморск и Белгород-Днестровский. В результате Черноморск оказался почти полностью обесточенным.

Неделю назад из-за удара по энергетике полностью без электричества остался другой город-спутник Одессы – Пивденный.

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