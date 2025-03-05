Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, Новая почта
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Напомним, вечером вторника, 4 марта, в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, а в пригороде вследствие падения вражеского дрона возник масштабный пожар.

Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, дома
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, разрушения
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, после пожара

Позже стало известно, что в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб один человек.

Также пострадала гражданская и критическая инфраструктура, в том числе отделение №137 «Новой почты», магазин и лаборатория «Смартлаб».

Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, здание Новой почты
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, Новая почта
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, магазин
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, Смартлаб

Сегодня днем на месте «прилетов» побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». Вот оно – очередное свидетельство военных преступлений россиян, которые (как полагает кое-кто за океаном) ну очень уж «хотят мира»:

Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, дом
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, последствия
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, внутри дома
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, внутри
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-2
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-3
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-4
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-5
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-6

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