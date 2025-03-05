Как сообщили в ВМС ВСУ, этой ночью над Одесской областью защитники уничтожили десять вражеских дронов-камикадзе «Shahed».
В результате атаки в Одессе есть повреждения критической инфраструктуры, часть города осталась без света, воды и тепла. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.
Также обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Вспыхнувшие пожары ликвидировали спасатели.
В результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб 77-летний житель села Лиманка.
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Также, во время воздушной тревоги, враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал.
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