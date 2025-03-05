Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, Новая почта
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Нагадаємо, ввечері вівторка, 4 березня, в Одесі пролунала серія потужних вибухів, а в передмісті внаслідок падіння ворожого дрона виникла масштабна пожежа.

Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, дома
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, разрушения
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, после пожара

Згодом стало відомо, що в результаті російської дронової атаки в передмісті Одеси загинула одна людина.

Також постраждала цивільна та критична інфраструктура, зокрема відділення №137 «Нової пошти», магазин та лабораторія «Смартлаб».

Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, здание Новой почты
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, Новая почта
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, магазин
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года,

Сьогодні вдень на місці «прильотів» побував фотокореспондент «Одеського життя». Ось воно – чергове свідчення воєнних злочинів росіян, які (як вважає дехто за океаном) ну дуже вже «хочуть миру»:

Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, дом
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, последствия
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, внутри дома
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года, внутри
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-2
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-3
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-4
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-5
Последствия обстрела Одессы 4 марта 2025 года-6

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