Нагадаємо, ввечері вівторка, 4 березня, в Одесі пролунала серія потужних вибухів, а в передмісті внаслідок падіння ворожого дрона виникла масштабна пожежа.
Згодом стало відомо, що в результаті російської дронової атаки в передмісті Одеси загинула одна людина.
Також постраждала цивільна та критична інфраструктура, зокрема відділення №137 «Нової пошти», магазин та лабораторія «Смартлаб».
Сьогодні вдень на місці «прильотів» побував фотокореспондент «Одеського життя». Ось воно – чергове свідчення воєнних злочинів росіян, які (як вважає дехто за океаном) ну дуже вже «хочуть миру»:
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