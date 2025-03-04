О насыщенном воздушном бое в небе надо Одессой сообщают местные паблики и очевидцы. Атака ударных беспилотников масштабная. Было слышно много взрывов. Предварительно, есть и вражеские попадания и сбитая.

По городу распространяется запах гари. По состоянию на 22:00 воздушный бой продолжается. Информации о пострадавших людях и разрушениях пока не поступало.

По предварительной информации со стороны моря на город и пригороды зашли не менее 17 Шахедов.

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В местных одесских телеграм-каналах пишут о пожаре в городе и как минимум одном раненом.

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В Одесском городском совете сообщили, что враг снова нанес удар по критической инфраструктуре.

Часть Одессы снова осталась без света, воды и тепла. Над ликвидацией последствий аварии работают все соответствующие службы.

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Кроме повреждений инфраструктуры, по информации Одесской областной военной администрации, также обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в результате дроновой атаки уточняется.

Также во время воздушной тревоги враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой. Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал.