Обстрел Одессы 4 марта 2025
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Напомним, вечером вторника, 4 марта, российские агрессоры в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе. В городе и пригороде прозвучала серия мощных взрывов. Также сообщалось о масштабном пожаре.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы в результате осколочных ранений погиб 77-летний житель села Лиманка.

А по данным одесских спасателей, горели ряд частных домов, также пострадала гражданская и критическая инфраструктура.

Обстрел Одессы 4 марта 2025, пожар

 

Обстрел Одессы 4 марта 2025, спасатели

Обстрел Одессы 4 марта 2025, тушат пожар

«Массированный удар, масштабные разрушения… Более 60 спасателей ликвидировали последствия террора», – сообщили в ГСЧС.

Информация о пострадавших уточняется.

Также спасатели поделились фото последствий атаки:

Обстрел Одессы 4 марта 2025, ГСЧС

Обстрел Одессы 4 марта 2025, Смартлаб

Обстрел Одессы 4 марта 2025, Новая почта

Обстрел Одессы 4 марта 2025, масштабный пожар

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