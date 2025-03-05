Напомним, вечером вторника, 4 марта, российские агрессоры в очередной раз атаковали Одессу дронами-камикадзе. В городе и пригороде прозвучала серия мощных взрывов. Также сообщалось о масштабном пожаре.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы в результате осколочных ранений погиб 77-летний житель села Лиманка.
А по данным одесских спасателей, горели ряд частных домов, также пострадала гражданская и критическая инфраструктура.
«Массированный удар, масштабные разрушения… Более 60 спасателей ликвидировали последствия террора», – сообщили в ГСЧС.
Информация о пострадавших уточняется.
Также спасатели поделились фото последствий атаки:
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