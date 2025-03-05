Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

К счастью, никто из работников или клиентов не пострадал — в момент удара отделение было закрыто.

“606 посылок общей объявленной стоимостью более 1 млн грн, оккупанты превратили в пепел. Новая почта компенсирует потерю отправлений клиентам. В ближайшее время свяжемся с вами и сообщим детали по возмещению”, — сообщили в отделении.

На месте уже работает мобильное отделение, поэтому клиенты могут делать отправки.

Читайте также: Боль и разруха: последствия ночного террора в Одессе (фоторепортаж)