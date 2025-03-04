Вечером, 3 марта, враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура и жилые дома. Многие одесситы остались без света.

На месте обстрела побывал корреспондент “Одесской жизни”.

Жители Большого Фонтана постепенно приходят в себя после ночной атаки. Они собирают обломки рухнувших стен и потолков, стекла, пытаются спасти свои вещи.

Как сообщили в мэрии, в результате вражеской атаки в Одессе поврежден 91 частный дом и квартиры в многоэтажке.

В Киевском районе на ул. Георгия Липского (Толбухина), 1 развернут районный оперативный штаб.

Уже более 75 пострадавших жителей обратились за материальной помощью на восстановление окон и дверей.

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