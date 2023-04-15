Расписание пасхальных богослужений Православной церкви Украины в Одессе

«Одесская Жизнь» предлагает расписание богослужений на Пасху и адреса храмов Православной церкви Украины в Одессе.

Пасхальные службы начнутся 16 апреля в 6:00. Освящать паски будут с 8:30.

Храмы ПЦУ находятся в Одессе по адресам:

Пастера, 5а

Курская, 67

Рассвета, 61

2-й Артиллерийский переулок, 7

Академика Воробьева, 36/1

Трамваи и троллейбусы начнут свою работу 16 апреля с 5:15-5:30 (в зависимости от маршрутов). Маршрутки выйдут на линии с 5:30-6:00.

Хотим напомнить, что комендантский час на Пасху не изменится — с 00:00 до 5:00.

Ранее мы рассказывали, что в Одессу доставят Благодатный огонь и где его получить.

Еще «Одесская Жизнь» сообщала, что СБУ предупреждает украинцев о возможных провокациях на Пасху.

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