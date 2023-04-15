Расписание пасхальных богослужений Православной церкви Украины в Одессе

«Одесская Жизнь» предлагает расписание богослужений на Пасху и адреса храмов Православной церкви Украины в Одессе.
Пасхальные службы начнутся 16 апреля в 6:00. Освящать паски будут с 8:30.
Храмы ПЦУ находятся в Одессе по адресам:
- Пастера, 5а
- Курская, 67
- Рассвета, 61
- 2-й Артиллерийский переулок, 7
- Академика Воробьева, 36/1
Трамваи и троллейбусы начнут свою работу 16 апреля с 5:15-5:30 (в зависимости от маршрутов). Маршрутки выйдут на линии с 5:30-6:00.
Хотим напомнить, что комендантский час на Пасху не изменится — с 00:00 до 5:00.
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