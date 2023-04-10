Отменят ли в Одессе комендантский час на Пасху  

В Одессе и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасхи, которую православные в 2023 году будут отмечать 16 апреля.
Комендантский час в Одессе на Пасху не отменят
Одесской областной военной администрации приняли решение не отменять ограничения военного положения, в частности — комендантский час. Не стали и менять его продолжительсть в сторону уменьшения.
Поэтому в Одессе и Одесской области комендантский час в ночь с 15 на 16 апреля будет длиться, как обычно — с полуночи до пяти часов утра.
Как решили с комендантским часом в других городах
Во многих областях Украины продолжительность комендантского часа разная. Но отменять его или изменять продолжительность не стали ни в одном из регионов. Комендантский час в других регионах страны на Пасху остается, как и в Одесской области, таким же как и прежде.
Сколько длится комендантский час по областям:
- Киев и область — комендантский час с 00:00 до 05:00
- Винница и область — с 00:00 до 05:00.
- Луцк и Волынская область — с 00:00 до 05:00.
- Днепр и область — с 00:00 до 05:00.
- Донецкая область — с 21:00 до 05:00.
- Житомир и область — с 00:00 до 05:00.
- Ужгород и Закарпатская область — нет.
- Запорожье и область — с 23:00 до 05:00.
- Ивано-Франковск и область — с 00:00 до 05:00.
- Кропивницкий и Кировоградская область — с 23:00 до 05:00.
- Луганская область — с 21:00 до 05:00.
- Львов и область — с 00:00 до 05:00.
- Николаев и область — с 00:00 до 05:00.
- Одесса и область — с 00:00 до 05:00.
- Полтава и область — с 23:00 до 04:00 (с 5 апреля с 00:00 до 04:00)
- Ровно и область — с 00:00 до 05:00.
- Сумы и область — с 23:00 до 04:00.
- Тернополь и область — с 23:00 до 05:00.
- Харьков и область — с 23:00 до 05:00.
- Херсон и область — с 20:00 до 06:00.
- Хмельницкий и область — с 00:00 до 05:00.
- Черкассы и область — с 00:00 до 4:00.
- Чернигов и область — с 00:00 до 04:00.
- Черновцы и область — с 00:00 до 05:00.
Какие ограничения действуют во время комендантского часа
- В этот временной период нельзя находиться на улице и в общественных местах.
- Запрещено перемещаться на транспорте без специального пропуска или пешком.
- Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.
За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции Украины для установления личности и выяснения обстоятельст.
Ранее Одесская епархия УПЦ сообщила, как, в связи с комендантским часом, будут проходить пасхальные богослужения и в какое время можно святить паски.