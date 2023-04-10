Отменят ли в Одессе комендантский час на Пасху  

В Одессе и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасхи, которую православные в 2023 году будут отмечать 16 апреля.

Комендантский час в Одессе на Пасху не отменят

Одесской областной военной администрации приняли решение не отменять ограничения военного положения, в частности — комендантский час. Не стали и менять его продолжительсть в сторону уменьшения.

Поэтому в Одессе и Одесской области комендантский час в ночь с 15 на 16 апреля будет длиться, как обычно — с полуночи до пяти часов утра.

Как решили с комендантским часом в других городах

Во многих областях Украины продолжительность комендантского часа разная. Но отменять его или изменять продолжительность не стали ни в одном из регионов. Комендантский час в других регионах страны на Пасху остается, как и в Одесской области, таким же как и прежде.

Сколько длится комендантский час по областям:

Киев и область — комендантский час с 00:00 до 05:00

Винница и область — с 00:00 до 05:00.

Луцк и Волынская область — с 00:00 до 05:00.

Днепр и область — с 00:00 до 05:00.

Донецкая область — с 21:00 до 05:00.

Житомир и область — с 00:00 до 05:00.

Ужгород и Закарпатская область — нет.

Запорожье и область — с 23:00 до 05:00.

Ивано-Франковск и область — с 00:00 до 05:00.

Кропивницкий и Кировоградская область — с 23:00 до 05:00.

Луганская область — с 21:00 до 05:00.

Львов и область — с 00:00 до 05:00.

Николаев и область — с 00:00 до 05:00.

Одесса и область — с 00:00 до 05:00.

Полтава и область — с 23:00 до 04:00 (с 5 апреля с 00:00 до 04:00)

Ровно и область — с 00:00 до 05:00.

Сумы и область — с 23:00 до 04:00.

Тернополь и область — с 23:00 до 05:00.

Харьков и область — с 23:00 до 05:00.

Херсон и область — с 20:00 до 06:00.

Хмельницкий и область — с 00:00 до 05:00.

Черкассы и область — с 00:00 до 4:00.

Чернигов и область — с 00:00 до 04:00.

Черновцы и область — с 00:00 до 05:00.

Какие ограничения действуют во время комендантского часа

В этот временной период нельзя находиться на улице и в общественных местах.

Запрещено перемещаться на транспорте без специального пропуска или пешком.

Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции Украины для установления личности и выяснения обстоятельст.

Ранее Одесская епархия УПЦ сообщила, как, в связи с комендантским часом, будут проходить пасхальные богослужения и в какое время можно святить паски.