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Отменят ли в Одессе комендантский час на Пасху  

Отменят ли в Одессе комендантский час на Пасху  

В Одессе и и других городах Украины определились относительно ограничений из-за комендантского часа на период праздника Пасхи, которую православные в 2023 году будут отмечать 16 апреля.

Комендантский час в Одессе на Пасху не отменят

Одесской областной военной администрации приняли решение не отменять ограничения военного положения, в частности — комендантский час. Не стали и менять его продолжительсть в сторону уменьшения. 

Поэтому в Одессе и Одесской области комендантский час в ночь с 15 на 16 апреля будет длиться, как обычно — с полуночи до пяти часов утра.

Как решили с комендантским часом в других городах

Во многих областях Украины продолжительность комендантского часа разная. Но отменять его или изменять продолжительность не стали ни в одном из регионов. Комендантский час в других регионах страны на Пасху остается, как и в Одесской области, таким же как и  прежде. 

Сколько длится комендантский час по областям:

  • Киев и область — комендантский час с 00:00 до 05:00
  • Винница и область — с 00:00 до 05:00.
  • Луцк и Волынская область — с 00:00 до 05:00.
  • Днепр и область — с 00:00 до 05:00.
  • Донецкая область — с 21:00 до 05:00.
  • Житомир и область — с 00:00 до 05:00.
  • Ужгород и Закарпатская область — нет.
  • Запорожье и область — с 23:00 до 05:00.
  • Ивано-Франковск и область — с 00:00 до 05:00.
  • Кропивницкий и Кировоградская область — с 23:00 до 05:00.
  • Луганская область — с 21:00 до 05:00.
  • Львов и область — с 00:00 до 05:00.
  • Николаев и область — с 00:00 до 05:00.
  • Одесса и область — с 00:00 до 05:00.
  • Полтава и область — с 23:00 до 04:00 (с 5 апреля с 00:00 до 04:00)
  • Ровно и область — с 00:00 до 05:00.
  • Сумы и область — с 23:00 до 04:00.
  • Тернополь и область — с 23:00 до 05:00.
  • Харьков и область — с 23:00 до 05:00.
  • Херсон и область — с 20:00 до 06:00.
  • Хмельницкий и область — с 00:00 до 05:00.
  • Черкассы и область — с 00:00 до 4:00.
  • Чернигов и область — с 00:00 до 04:00.
  • Черновцы и область — с 00:00 до 05:00.

Какие ограничения действуют во время комендантского часа

  • В этот временной период нельзя находиться на улице и в общественных местах.
  • Запрещено перемещаться на транспорте без специального пропуска или пешком.
  • Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушителей задерживают и доставляют в подразделения Национальной полиции Украины для установления личности и выяснения обстоятельст.

Ранее Одесская епархия УПЦ сообщила, как, в связи с комендантским часом, будут проходить пасхальные богослужения и в какое время можно святить паски.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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