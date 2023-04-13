Пасха в дни войны: о чем предупреждают жителей Одессы и области

Уже второй год подряд православные жители Одессы и Одесской области будут отмечать великий христианский праздник Пасху в условиях войны. В этой связи многих волнует, смогут ли они традиционно пойти в церковь в пасхальную ночь и насколько это безопасно в нынешних реалиях. В Одесской областной военной администрации (ОВА) подготовили соответствующие рекомендации.

Когда начнутся пасхальные богослужения в одесских храмах

Учитывая, что пасхальные богослужения обычно проводятся ночью, как раз в тот период, когда действует комендантский час, в ОВА отмечают, что вопрос об отмене комендантского часа на Пасху не рассматривается. На территории Одессы и Одесской области он продолжает действовать с 00:00 до 05:00 часов.

По информации представителей религиозных общин и настоятелей храмов Одесщины, все праздничные богослужения начнутся 16 апреля в 06:00 часов. Следовательно, их начало состоится уже по завершении комендантского часа и все верующие смогут беспрепятственно добраться до храмов.

Как будет ходить транспорт на Пасху

Городской электротранспорт начнет свою работу в воскресенье, 16 апреля, в 05:15-05:30 (в зависимости от маршрутов), маршрутные автобусы выйдут на линии с 05:30-06:00 часов.

Пасха в дни войны: позаботьтесь о безопасности!

В ОВА также просят одесситов и жителей Одесской области соблюдать режим военного положения и прежде всего заботиться о собственной безопасности. Если во время богослужений прозвучит сигнал тревоги и будет угроза ракетных ударов, то настоятели церквей будут просить прихожан перейти в ближайшие укрытия.

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Фото: agroportal.ua